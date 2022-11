Na corrida pelo título de melhor cidade estavam ainda as cidades europeias de Cartagena e Getafe (Espanha), L’Aquila, Macerata, Treviso e Sesto San Giovanni (Itália), Panagyurishte (Bulgária) e Rijeka (Croácia), mas Leiria mostrou capacidade de fazer valer o lema “de todos para todos”.

Até final do mês de outubro, data de entrega do dossiê avaliado pela Fundación Deportiva Municipal de Valência, entidade independente escolhida pela ACES Europe para analisar todas as candidaturas, Leiria tinha recebido 300 atividades de cariz popular, competitivo, formativo e de desporto adaptado, mobilizando 217.502 participantes, 358.897 espetadores e 7.924 voluntários.

Esta candidatura foi baseada em quatro pilares, uma vez que Leiria “apoiou os clubes, fez do desporto uma festa, chegou a todos e apostou em novas infraestruturas, bem como na recuperação e melhoria das que já existiam, numa simbiose entre conhecimento, alta competição e atividade física para todos”.

O vereador do Desporto, Carlos Palheira, salientou à agência Lusa que esta distinção prova que a “aposta dos pilares da candidatura estava alinhada com os ideais da União Europeia relativamente à prática do desporto e da atividade física”.

O autarca lembrou que este é um “prémio do trabalho do associativismo, das pessoas e da cidade, que se envolveram e o que importa é a cidade, os clubes e as pessoas”.

Para a autarquia, o objetivo é o de que o trabalho desenvolvido durante este ano “tenha continuidade e se transforme num legado para os leirienses, onde o prazer em fazer exercício, a determinação em conseguir, o espírito de comunidade, a aprendizagem do ‘fair play’ e a melhoria da saúde da comunidade sejam metas inegociáveis”.

Carlos Palheira reforçou que o trabalho desenvolvido ao longo deste ano “já vem de uma continuidade” do que é desenvolvido pelo associativismo e será para “continuar a dar importância ao desporto como função agregadora”, mantendo o investimento no desporto.

Num contexto pós-pandemia, a ideia base do projeto foi garantir atividade física para todos, desde o primeiro dia, o que foi consolidado num trabalho de cooperação com o movimento associativo, o grande parceiro desta viagem rumo a um concelho cada vez mais ativo, saudável e dinâmico, lê-se num comunicado de imprensa da Câmara.

Ser Cidade Europeia do Desporto “tem sido uma oportunidade única para mostrar a Portugal e à Europa todo o dinamismo da cidade neste contexto”.

“A fábrica de campeões já todos conhecem, mas Leiria é muito mais. Nesta cidade, todos os dias, a atividade física tem um papel fundamental de promoção da qualidade de vida e do bem-estar”.

A distinção será entregue numa cerimónia que se realizará no dia 06 de dezembro no Parlamento Europeu, em Bruxelas.