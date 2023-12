Pedro Ribeiro anteviu esse jogo no Estádio do Dragão numa declaração divulgada através da conta que a SAD leixonense tem no Facebook, tendo começado por referir que o encontro será com “uma das melhores equipas da Europa”.

A partida, da terceira jornada, será apenas para cumprir calendário no Grupo D, pois ambos os conjuntos estão já afastados da ‘final four’, que se realiza entre os dias 20 e 27 de janeiro, em Leiria. O Estoril Praia, que venceu FC Porto e Leixões, garantiu a vaga nas meias-finais da competição.

“Só há uma forma [de encarar o jogo]. É darmos tudo de nós em cada lance, é corrermos muito, é termos muita ambição e muito sentido de responsabilidade, porque também somos um clube histórico em Portugal e com pergaminhos”, sustentou Pedro Ribeiro.

O técnico referiu que é preciso também “dignificar o Leixões e aproveitar o mérito” da equipa na Taça da Liga, “porque não é fácil a uma equipa da II Liga” chegar a esta fase.

“Vamos tentar ser competentes, jogando para ganhar, mas sabendo da dificuldade do jogo, face ao adversário que vamos ter pela frente”, acrescentou o técnico.

Pedro Ribeiro, que foi observador do FC Porto entre 2011 e 2013, destacou ainda que o Leixões também pode “crescer neste tipo de jogos”, do mesmo modo que “os jogadores têm de aproveitar para se valorizarem individualmente”.

“Há que aproveitar a oportunidade que a equipa, com muito mérito, no início da época, alcançou, ao eliminar opositores com quem jogámos para estar nesta fase, o Feirense e o Portimonense”, observou ainda.

Com “respeito pelo adversário”, o Leixões vai ao Estádio do Dragão com o fito de ser “uma equipa organizada, competente, alegre em campo e que vai fazer tudo para se superiorizar ao adversário, sabendo da dificuldade do jogo”.

Leixões e FC Porto, ambos sem pontos no Grupo D, defrontam-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.