Os treinadores portugueses Leonardo Jardim e Miguel Cardoso vão testar o superfavoritismo do campeão Paris Saint-Germain na edição de 2018/19 da Liga francesa de futebol.

Leonardo Jardim vai iniciar a quinta época no comando técnico do Mónaco, que já levou ao título em 2016/17, num patamar bastante inferior à formação da capital francesa, que juntou às ‘estrelas’ Neymar, Mbappé, Di Maria e Cavani o guarda-redes italiano Gianluigi Buffon.

Agora sob o comando do alemão Thomas Tuchel, sucessor do espanhol Unai Emery, e ainda com o internacional português Gonçalo Guedes no plantel, o Paris Saint-Germain é o principal favorito à conquista do título de campeão. Um domínio demonstrado com a goleada imposta ao Mónaco (4-0), na Supertaça.

Os monegascos, agora sem João Moutinho, contam com os internacionais lusos Rony Lopes e Pelé, contratado ao Rio Ave, num plantel em que pontifica o colombiano Radamel Falcao e que foi reforçado com Willem Geubbels (ex-Lyon) e Aleksandr Golovin (ex-CSKA Moscovo) para esta missão praticamente impossível.

Num patamar abaixo surge o primeiro adversário do Mónaco no campeonato, o Nantes, nono da época passada e que agora é treinado por Miguel Cardoso, que levou o Rio Ave ao quinto lugar na última liga portuguesa. Esta semana, reforçou o plantel com o avançado camaronês Waris, por empréstimo do FC Porto.

Igualmente pretendentes aos lugares cimeiros da classificação, Lyon e Marselha, terceiro e quarto em 2017/18, também contam com portugueses no plantel, casos do guarda-redes Anthony Lopes e do defesa central Rolando, respetivamente.

Os marselheses, finalistas da última edição da Liga Europa, reforçaram a defesa, com as contratações do croata Duje Caleta-Car (ex-Salzburgo) e de Jordan Amavi (ex-Aston Villa).

Já o Lille, que terminou o último campeonato na 17.ª posição, primeira acima dos lugares de despromoção, contratou o central José Fonte, aos chineses do Dalian Yifang, e o avançado Rafael Leão, que rescindiu com o Sporting, e fez regressar o médio Xeka, juntando-os a Edgar Ié, no conjunto que continua a ser orientado por Christophe Galtier.

O central Pedro Mendes vai cumprir a sua segunda temporada no Montpellier (10.º na época passada), tal como o lateral esquerdo Pedro Rebocho no Guingamp (12.º).

O Nice, agora orientado por Patrick Vieira, mantém no ataque o italiano Mario Balotelli, e foi ao Sporting de Braga buscar o médio defensivo brasileiro Danilo, para tentar melhorar o oitavo posto de 2017/18.