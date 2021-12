Depois de quatro encontros sem vencer (dois empates e duas derrotas), a equipa de Jardim regressou aos triunfos e subiu ao quarto lugar, a oito pontos do líder, o Al-Ittihad, enquanto a formação de Daniel Ramos, que somou o segundo desaire seguido, segue no 12.º posto, apenas um ponto acima da zona de despromoção.

O encontro até começou bem para Al Faisaly, quando o central brasileiro Rafael (ex-Boavista) colocou a equipa da casa em vantagem, aos seis minutos, e o triunfo parecia ter ficado ainda mais perto aos 48, quando o francês Almalfitano aumentou a diferença.

Mesmo assim, o Al Hilal, bicampeão saudita, protagonizou a reviravolta com a preciosa ajuda do avançado francês Gomis, que bisou aos 55 e 79 minutos, o segundo tento com assistência do maliano Marega (ex-FC Porto), e com um remate certeiro de Al Dawsari pelo meio (59), num lance construído pelo brasileiro Matheus Pereira (ex-Sporting).