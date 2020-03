“Jéssica Silva foi submetida a exames e dada como inapta pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. A internacional portuguesa, que representa o Olympique Lyon, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles na primeira jornada da Algarve Cup, tendo sido dispensada esta quinta-feira dos trabalhos da seleção nacional”, informou a federação no seu site.

Dada a gravidade da lesão, é certo que falhará os primeiros jogos de qualificação para o Euro2021 da Inglaterra, com a Finlândia e a Escócia, em 10 e 14 de abril, num grupo E que inclui ainda as seleções da Albânia e do Chipre.

Jéssica Silva lesionou-se no jogo com a Itália, no qual as lusas estiveram na frente, mas permitiram a reviravolta, consumada aos 90+4 minutos, e que as afastaram das meias-finais da Algarve Cup.

O selecionador chamou para o seu lugar Ana Leite, avançada das alemãs do Borussia Bocholt e que se junta ao grupo hoje a o final da tarde.

Portugal prepara o encontro de sábado com a Bélgica, a disputar às 16:15 no Parchal.