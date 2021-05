Um autogolo de Gouweleeuw, aos nove minutos, abriu a contagem para os bávaros, que ampliaram por Gnabry, aos 23. Os visitantes ainda tiveram a chance de reagir, mas Caligiuri falhou um penálti, aos 25, ao passo que o Bayern Munique acelerou e fez mais dois golos até ao intervalo, primeiro por Kimmich (33) e depois por Coman (43).

A segunda metade deste jogo da 34.ª e última jornada foi mais ‘morna’, com o Augsburgo (13.º, com 36 pontos) a reduzir para 4-2, graças aos golos de Hahn (67) e Niederlechner (72). No minuto 90, o instinto matador de Lewandowski finalmente apareceu, dando-lhe o recorde de maior número de golos marcado numa época do campeonato alemão, 41, mais um do que o lendário Gerd Müller tinha conseguido há quase 50 anos.

Com o título de campeão já assegurado, pela nona vez consecutiva, o Bayern Munique fechou a Liga com 78 pontos, mais 13 do que o segundo o Leipzig, que perdeu por 2-1 na deslocação ao campo do Union Berlim.

Kluivert ainda adiantou o Leipzig, aos 55, mas Friedrich (67) e Kruse (90+2) deram os três pontos à equipa da capital, que fica em sétimo, com 50 pontos, qualificando-se para a Liga Conferência Europa.

Já o Borussia Dortmund, terceiro classificado, com 64 pontos, venceu o Bayer Leverkussen (sexto, com 52) por 3-1, com dois golos de Haaland (05 e 84 minutos) e de Reus (51), enquanto o adversário chegou ao ‘golo de honra’ aos 89, por intermédio de Bender.

O internacional português Raphael Guerreiro não saiu do banco do Dortmund, que vai disputar a ‘Champions’, enquanto o Bayer Leverkussen está apurado para a Liga Europa.

O quarto classificado, e último com ‘bilhete’ para a liga 'milionária', Wolfsburgo, perdeu em casa com o Mainz (12.º, 39) por 3-2, fechando a temporada com mais um ponto do que o Eintracht Frankfurt, quinto classificado, que bateu o Friburgo (3-1).

O internacional luso André Silva, que faz parte do lote de 26 jogadores convocados por Fernando Santos para o Euro2020, marcou hoje, de penálti, o seu 28.º golo na 'Bundesliga', em 32 participações, um registo impressionante e, de longe, o melhor da carreira do atleta formado no FC Porto, terminando logo atrás de Lewandowski na lista dos melhores marcadores.

O Eintracht Frankfurt fica em quinto, com 60 pontos, e vai disputar a próxima edição da Liga Europa, enquanto o Friburgo fechou no 10.º, com 45.

O Werder Bremen voltou a desiludir na última partida da época, perdendo em casa por 4-2 com o Borussia Mönchengladbach (8.º, 49) e vai descer de divisão, tal como o já há muito condenado Schalke 04, que hoje perdeu por 1-0 na visita ao Colónia (16.º, 33), que escapou da despromoção direta, mas vai ter que lutar por um lugar na 'Bundesliga' no ‘play-off’ de manutenção.

Isto, porque o Arminia Bielefeld conseguiu uma vitória decisiva na deslocação a Estugarda (2-0), que lhe garante a manutenção entre a elite do futebol alemão na próxima temporada. Já o Estugarda fecha o campeonato em nono, com 45 pontos.

Finalmente, o duelo entre o Hoffenheim (11.º, 43 pontos) e o Hertha Berlim (14.º, 35) terminou com a vitória do primeiro por 2-1.