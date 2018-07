O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, em Hockenheim, e reassumiu a liderança do Mundial, após 11 provas, beneficiando do abandono do alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Lewis Hamilton, que partiu da 14.ª posição da grelha, somou a terceira vitória da época e 65.ª da carreira, em 1:32.29,845 horas, e passou a somar 188 pontos, contra 171 do germânico, que se despistou quando liderava, a 15 voltas do fim. O finlandês Valteri Bottas (Mercedes) terminou no segundo lugar, a 4,535 segundos, dando a ‘dobradinha’ à Mercedes, enquanto o seu compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari) fechou o pódio, a 6,732.