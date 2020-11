"Bomba de última hora. Licá acaba de chegar a Faro. O internacional português assina pelo Farense", anunciou o clube algarvio nas redes sociais, dando conta da chegada do jogador, de 32 anos, 16.º reforço para esta temporada.

Licá foi internacional português em uma ocasião, tendo sido convocado pelo selecionador Paulo Bento para o jogo particular Portugal-Brasil (1-3), disputado nos Estados Unidos, em 2013.

"Tenho a certeza que foi a minha melhor opção. O Farense é um histórico que se revigorou, clube ambicioso com todas as condições para continuar o meu futebol. Quero ser muito feliz no Estádio de São Luís e ajudar a equipa a ser vitoriosa. Agora é trabalhar para nos cimentarmos no lugar que queremos e merecemos", disse o avançado, em declarações divulgadas pelos algarvios.

Licá iniciou a carreira como sénior no Social Lamas e passou por Tourizense, Académica e Trofense, antes de se destacar no primeiro escalão ao serviço do Estoril Praia.

Em 2013, transferiu-se para o FC Porto, que só representou nessa época, tendo sido depois emprestado a Rayo Vallecano (Espanha) e Vitória de Guimarães.

Mudou-se para os ingleses do Nottingham Forest, regressou ao Estoril Praia e representou o Granada (Espanha), antes de assinar, em 2017, pelo Belenenses SAD, ao serviço do qual, na última temporada, marcou oito golos em 36 jogos oficiais.