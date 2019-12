O duelo entre Flamengo e Liverpool marcou não só um ponto alto no final da época do clube carioca, como foi a primeira vez, em muito tempo, que um campeão sul-americano conseguiu ao bater-se de frente com o campeão da Liga dos Campeões no Mundial de Clubes.

Ao fim deste percurso, o Flamengo fica na pole-position da, ainda distante, possibilidade de ser uma grande potência fora da Europa. Mas mais do que isso, este ano deixou lições importantes para os clubes do Campeonato Brasileiro:

1 – Saúde financeira faz diferença

Antes de alçar voos maiores, o Flamengo fez o trabalho de casa na sua gestão. Reduziu uma dívida enorme, cresceu as receitas e fortaleceu a marca com novos patrocinadores. Demorou, mas deixou o clube numa situação privilegiada no Brasil.

O impacto da saúde financeira ficou ainda mais evidente no caso do Cruzeiro em 2019. Bi-campeão brasileiro em 13 e 14 e da Copa do Brasil em 17 e 18, o clube tinha feito investimentos acima da sua capacidade financeira para atingir essas conquistas. Como tal, apresentou, para 2019, uma folha salarial acima do Flamengo, mas com metade da receita do clube carioca. Apostou em jogadores consagrados, mas envelhecidos, e os salários começaram a atrasar, o ambiente do balneário descarrilou e o clube foi parar à segunda divisão.

São Paulo e Corinthians, com as terceira e quarta maiores capacidades de faturação do país, apresentaram défices em 2019 de cerca de 30 milhões de euros (ME) cada. Soma-se a esses problemas a política amadora e confusa dos clubes. É a receita do fracasso, pois acabam por precisar de vender jovens talentos para acertar as contas e gastar demais com jogadores mais velhos e de qualidade duvidosa. O São Paulo, por exemplo, perdeu, recentemente, Militão para o Porto por 4ME e o viu ser negociado uma janela depois por 50ME. Vendeu David Neres para o Ajax por 12ME e viu o clube holandês rejeitar propostas de 40ME na janela seguinte. E agora, prepara-se para perder Antony no mesmo cenário.

O Flamengo, por outro lado, fez as maiores vendas da sua história com Paquetá e Vinicius Jr., mas não por que precisava do dinheiro, e sim porque eram propostas irrecusáveis. Aproveitou o dinheiro para montar o grande plantel deste ano.

Clubes como Botafogo, Fluminense, Santos, Atlético-MG e Vasco sofrem financeiramente. Com a exceção de Flamengo e Palmeiras, todos os outros atrasaram salários em 2019. Não por acaso, são os dois os principais concorrentes a todos os títulos no país.