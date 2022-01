Otávio, aos 25 minutos, Luis Díaz, aos 37, e Taremi, aos 78, de penálti, selaram o 14.º triunfo consecutivo dos ‘dragões’, que não perdem há 47 jogos na prova, enquanto Riccieli apontou o tento dos forasteiros, aos 90+1.

Na classificação, o FC Porto, que acabou com 10, face à expulsão de Uribe, aos 85 minutos, passou a contar 53 pontos, contra 47 do Sporting, que perdeu no sábado na receção ao Sporting de Braga (1-2), enquanto o Famalicão é 16.º, com 16.