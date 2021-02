No segundo lugar, a 10 pontos dos ‘leões’, o FC Porto joga na segunda-feira na Madeira, com o Marítimo, no encontro que encerra a ronda, enquanto o Benfica, quarto posicionado a 13 do líder, vai no domingo ao Algarve medir forças com o Farense.

Pelo meio, em terceiro lugar a 11 pontos da equipa de Alvalade, aparece o Sporting de Braga, que nesta jornada recebe no domingo o Tondela.

Confortável no comando da I Liga, o Sporting recebe o Portimonense, que está na luta pela manutenção, e vai tentar dar mais um passo em direção ao que pode ser o seu primeiro campeonato nacional em duas décadas.

No sábado, a equipa de Rúben Amorim, que continua imbatível na competição, pode somar o seu sexto jogo seguido a vencer na I Liga, oitavo em todas as provas, e pode colocar ainda maior pressão sobre FC Porto e Benfica, que só entram em campo nos dias seguintes.

O Portimonense, que ocupa o 12.º posto com 19 pontos, vai atuar no Estádio José Alvalade numa altura em que está provavelmente a viver a melhor fase da temporada, depois de ter goleado o Gil Vicente (4-1) na última ronda e ter alcançado um precioso empate no campo do surpreendente Paços de Ferreira (0-0).

Já com conhecimento dos resultados dos seus principais rivais, o FC Porto vai tentar na Madeira dar um pontapé definitivo na ‘crise’, depois de três empates seguidos na I Liga, que deixaram os campeões nacionais bem mais longe de poderem revalidarem o título, e já depois da moralizadora vitória (2-1) sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

Depois de ter alcançado apenas um triunfo num período de seis anos, entre 2012 e 2018, o FC Porto fez recentemente as ‘pazes’ com a Madeira, com duas vitórias e um empate nas três últimas deslocações ao Estádio dos Barreiros, embora o Marítimo seja tradicionalmente um adversário complicado para os ‘dragões’.

Esta temporada, os madeirenses já venceram no Estádio do Dragão (3-2), no duelo da primeira volta, embora neste momento estejam a passar por uma fase bem complicada, com cinco derrotas seguidas na I Liga, que fizerem os insulares caírem para o 14.º posto, com 17 pontos, apenas dois acima dos lugares de descida.

Um dia antes, o Benfica joga no Algarve com o Farense, depois da jornada europeia com o Arsenal e do empate (1-1) com o Moreirense na última ronda, que elevou ainda mais a onda de protestos para os lados da Luz.

Com a época a meio, o Benfica continua bem longe de “arrasar”, como tinha sido prometido pelo técnico Jorge Jesus no seu regresso ao clube, e novo deslize em Faro deixa praticamente o clube lisboeta fora do título e também em apuros na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

O Farense, que venceu pela última vez o Benfica em casa em 1998, por 1-0, parece ter ganho alguma vida com a entrada de Jorge Costa no comando técnico e ganhou ainda mais ânimo com o empate (2-2) em casa do Vitória de Guimarães, na quarta-feira, jogo em atraso da 14.ª jornada, o qual esteve a jogar com menos um a partir dos 60 minutos, altura em que perdia por 2-1.

No mesmo dia, mas horas antes, o Sporting de Braga recebe o Tondela, 11.º classificado, com 21 pontos, e um triunfo da equipa de Carlos Carvalhal aumenta ainda mais a pressão para FC Porto e Benfica, neste caso por causa do acesso aos milhões da ‘Champions’.

No domingo, destaque ainda para a receção do Paços de Ferreira, quinto posicionado, ao Vitória de Guimarães, sexto, num duelo entre equipas separadas por três pontos e que pode ser determinante na luta pelas competições europeias.

A jornada arranca na sexta-feira, com o Boavista, 17.º e penúltimo classificado, em igualdade com o lanterna-vermelha Famalicão, a receber o Moreirense, que segue num confortável sétimo lugar.

Programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 fev:

Boavista — Moreirense, 20:30

- Sábado, 20 fev:

Belenenses SAD — Nacional, 15:30

Gil Vicente – Santa Clara, 17:30

Sporting — Portimonense, 20:30

- Domingo, 21 fev:

Rio Ave — Famalicão, 15:00

Paços de Ferreira – Vitória de Guimarães, 15:00

Sporting de Braga — Tondela, 18:00

Farense — Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 22 fev:

Marítimo – FC Porto, 19:00