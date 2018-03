Os clubes participantes da Liga alemã de futebol aprovaram hoje, com 17 votos favoráveis e uma abstenção, a adoção definitiva do videoárbitro (VAR), perto do fim de uma época em que o sistema foi testado com sucesso.

Após ter sido muito criticado durante a fase inicial da temporada, a utilização do VAR é hoje relativamente consensual na Alemanha, depois de o sistema ter sido aperfeiçoado, intervindo menos nos jogos e concentrando a sua ação em erros de arbitragem claros. O VAR, cuja utilização na fase final do Mundial2018 já foi aprovada pela FIFA, teve um início de vida conturbado no campeonato alemão, com muitas decisões controversas nas jornadas iniciais, que demonstraram as limitações do sistema. Na segunda divisão germânica, o VAR deve ser introduzido a partir da próxima época, mas em formato ‘offline’, ou seja, sem intervenção direta no jogo, a fim de poder ser utilizado em pleno a partir de 2019/2020. Partilhar