Sem o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo, o defesa Raphaël Guerreiro e o médio João Moutinho, que não viajaram para a cidade de Genebra, o selecionador luso, Fernando Santos, já tinha adiantado, em conferência de imprensa, que iria apostar no guardião da Roma, ao invés de Diogo Costa, e no lateral do Paris Saint-Germain, por troca com Guerreiro.

Uma das maiores - mas já esperada - surpresas no ‘onze’ acaba por ser André Silva, que não saiu do ‘banco’ nas vitórias diante dos suíços (4-0) e checos (2-1), ambas em Lisboa, voltando hoje a ser aposta inicial, tal como aconteceu em Sevilha, contra a Espanha (1-1), face à ausência do avançado do Manchester United.

Por sua vez, o médio Vítor Ferreira — também conhecido por 'Vitinha' — vai cumprir a sua terceira internacionalização ‘AA’, mas a primeira como titular, ocupando o lugar de William Carvalho, ao lado do repetente Rúben Neves e de Bruno Fernandes, que rende Bernardo Silva.

Na frente de ataque, vão fazer companhia a André Silva o extremo Rafael Leão e Otávio, que não tinha sido lançado conta os checos, por troca com Diogo Jota e Gonçalo Guedes, respetivamente.

Assim, no Estádio de Genebra, a equipa vencedora da primeira edição prova em 2019 vai alinhar com Rui Patrício na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por João Cancelo, Pepe, Danilo – os três totalistas lusos na prova - e Nuno Mendes.

Rúben Neves, Vítor Ferreira e Bruno Fernandes ocuparão a zona central do terreno, enquanto Otávio, Rafael Leão e André Silva vão formar o tridente ofensivo.

Já os helvéticos, liderados por Murat Yakin, vão começar o jogo com Omlin, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Embolo e o benfiquista Seferovic.

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o Grupo A2, com sete pontos, contra cinco da Espanha, segunda colocada, quatro da República Checa, terceira, e nenhum da Suíça.

O segundo duelo da ‘poule’ entre Portugal e Suíça está agendado para 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e será dirigido pelo croata Fran Jovic.

Depois da partida em Genebra, a formação das ‘quinas’ cumprirá os últimos dois encontros no Grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.