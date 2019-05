Na ordem de trabalhos da próxima reunião do executivo municipal, hoje enviada aos jornalistas, a autarquia justifica a verba com a necessidade de dar as "melhores condições" a um recinto detido pelo clube da I Liga portuguesa, que vai receber a meia-final entre Holanda e Inglaterra, às 19:45 de 6 de junho, e a atribuição do terceiro e do quarto lugar, no dia 9, às 14:00.

A autarquia refere, no documento, que as obras visam melhorar as fachadas do estádio de 30.000 lugares, com a substituição de estruturas nas fachadas das bancadas Poente e Norte, com a remoção de sujidade na fachada Sul e com a retirada de ‘graffitis' da fachada Nascente.

A nota da Câmara refere ainda que a Liga das Nações vai constituir uma "promoção única" para Guimarães, já que a cidade espera acolher, nos dias dos jogos, cerca de 50.000 pessoas e também que os jogos sejam vistos por mais de 300 milhões de telespetadores.

A fase final da Liga das Nações vai decorrer em Guimarães, mas também no Estádio do Dragão, no Porto, com a meia-final entre Portugal e Suíça, em 5 de junho, às 19:45, e a final, no dia 9, também às 19:45.