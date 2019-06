Fernando Santos assumiu que, atualmente, existe "muito talento" na seleção portuguesa, mas não se mostrou preocupado com as opções que vai ter que tomar na altura de escolher o 'onze' que vai defrontar a Suíça.

"Dizer que hoje há mais talento e no passado não havia talento, é completamente errado. Portugal tem talento há 20 anos. Isto não é novo. Lembro-me no Euro2004, quando se falava se devia jogar o Rui Costa ou o Deco. Portugal tem 20 jogadores de campo com um enorme talento e vamos encontrar a melhor equipa para ganhar à Suíça", frisou.

Desafiado pelos jornalistas a revelar o 'onze' que vai utilizar nas meias-finais da Liga das Nações, Fernando Santos negou fazer qualquer revelação e até brincou com a situação: "Não é hoje que vos vai sair o totoloto. Lamento."

O Portugal-Suíça está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do alemão Felix Brych.

Na quinta-feira, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final da Liga das Nações, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.