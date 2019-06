Depois de ter marcado uma das seis grandes penalidades cobradas pelos britânicos, Jordan Pickford decidiu o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da primeira fase final da competição, ao defender o penálti cobrado por Josip Drmic.

Apesar de não ter deslumbrado, a formação treinada por Gareth Southgate conseguiu uma justiça tardia, já que falhou mais de uma 'mão cheia' de oportunidades - atirou quatro bolas aos ferros -, perante uma Suíça que privilegiou a defesa e raramente ameaçou a sua baliza.

Após a derrota na meia-final com a Holanda (3-1, após prolongamento), a Inglaterra reapareceu no Estádio D. Afonso Henriques, hoje mais despido de adeptos, com o intuito de 'ferir' a Suíça em ataques rápidos, conduzidos ao primeiro toque, e quase marcou aos dois minutos.

Desmarcado por Jesse Lingard, Harry Kane entrou na área pelo lado direito e tentou um 'chapéu' que só não deu golo, porque o guardião Yann Sommer tocou ao de leve na bola e desviou-a para a barra.

Já os helvéticos mudaram o 4x3x3 da meia-final com Portugal (derrota por 3-1) para um 3x4x3, com os supostos alas, Edimilson Fernandes e Xherdan Shaqiri, a descaírem para o centro do terreno, mas a sua produção ofensiva foi nula na primeira parte, mesmo com alguma circulação de bola no meio-campo contrário, nos minutos iniciais.

Assente num 4x4x2, com meio-campo em 'losango', a equipa inglesa mostrava-se perigosa quando ultrapassava a linha média suíça: num desses lances, Raheem Sterling, desmarcado precisamente por Kane, ficou enquadrado com a baliza e rematou cruzado para defesa do guardião contrário, ao minuto 14.