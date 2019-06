Na equipa suíça, que perdeu com Portugal, 3-1, na quarta-feira, no estádio do Dragão, o seu selecionador, Vladimir Petkovic, deu a titularidade ao central Elvedi e apresenta uma defesa com três defesas-centrais, bem como ao médio Fernandes, de ascendência cabo-verdiana.

Assim, Sommer é o guarda-redes, Schar, Akanki e Elvedi formam o trio defensivo, Mbabu, Xhaka, Freuler e Rodriguez surgem no meio-campo e Shaquiri e Fernandes mais no apoio ao ponta de lança do Benfica Seferovic.

Já Gareth Southgate opera uma autêntica revolução na equipa que perdeu com a Holanda por 3-1, após prolongamento, mantendo apenas quatro jogadores.

Pickford continua na baliza, mas na defesa apenas Maguire repete a titularidade, entrando Alexander-Arnold, Gomez e Rose para esse setor.

Dier, jogador formado no Sporting, e Dele Alli são titulares no meio-campo, onde apenas se mantém Fabian Delph, e, no ataque, Lingard e Sterling, outro dos ‘sobreviventes’, vão servir o mais avançado da equipa, Harry Kane.

O jogo entre Suíça e Inglaterra teve início às 14:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.