Portugal e Holanda estão empatados a zero, ao intervalo da final da primeira edição da Liga das Nações em futebol, a decorrer no Estádio do Dragão, no Porto.

A primeira parte não teve golos ou cartões e foram escassas as oportunidades claras para o marcador funcionar. O conjunto das ‘quinas’ procura o seu segundo título internacional, depois da vitória no Europeu de 2016, tal como a formação ‘laranja’, vencedora do campeonato da Europa de 1988. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.