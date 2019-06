No final de uma primeira época pelos ingleses do Wolverhampton, que ajudou a atingir o sétimo lugar da ‘Premier League’, Patrício, de 31 anos, deixou para trás Vítor Baía (80 jogos), depois de já ter feito o mesmo a Ricardo (79).

Em 81 jogos disputados ao serviço da principal seleção lusa, pela qual se estreou em 17 de novembro de 2010, com uma goleada por 4-0 à Espanha, num particular, o guarda-redes português sofreu 68 golos, à média de menos de um por jogo.

Os números de Patrício incluem dois títulos, a Liga das Nações e o Europeu, 48 vitórias, 19 empates e 14 derrotas, sendo que foi titular em 79 jogos e apresenta uma média de mais de 90 minutos por encontro, face aos seis prolongamentos que disputou.

O ex-guarda-redes do Sporting conseguiu manter a baliza inviolável em 38 ocasiões, a última hoje, somando ainda 25 com um tento sofrido, 12 com dois, cinco com três e apenas um com quatro, o 0-4 com a Alemanha a abrir o Mundial2014.