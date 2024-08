“A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio nos jogos das jornadas 1 e 2, entre os dias 12 e 19 de agosto, com o intuito de homenagear a memória de José Manuel Constantino, Presidente do Comité Olímpico de Portugal, falecido este domingo, 11 de agosto”, comunicou o organismo do futebol profissional.

Os dois jogos de hoje, entre Arouca e Vitória de Guimarães (I Liga) e entre Felgueiras e Portimonense, bem como todos os da segunda jornada, a partir de sexta-feira e até segunda-feira, de 19 de agosto, serão, assim, antecedidos de um minuto de silêncio.

José Manuel Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal (COP) desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.

Liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.

Antes, presidiu ao Instituto de Desporto de Portugal e à Confederação de Desporto de Portugal. Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.