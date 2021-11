O empate a zeros esta noite em Camp Nou, diante do FC Barcelona, garante, matematicamente, que o SL Benfica, seja qual for o cenário da última jornada da Liga dos Campeões, permaneça nas competições europeias, seja na liga milionária ou na Liga Europa.

No entanto, no terceiro lugar com 5 pontos, a dois pontos dos catalães que ocupam a segunda posição do grupo E com 7 pontos, as águias ainda podem sonhar com o apuramento para os oitavos-de-final da Champions. Para isso acontecer a matemática é simples: os encarnados têm de vencer no estádio da Luz o Dínamo Kiev e esperar que os Blaugrana não vençam em Munique o líder do grupo, o Bayern Munique, já qualificado para a próxima fase.

Vencendo, o Benfica pode mesmo beneficiar de um empate na Alemanha, uma vez que caso termine com os mesmos pontos do Barça, tem vantagem no confronto direto, dado a vitória por 3-0 sobre a formação espanhola em Lisboa, na segunda jornada desta fase de grupos.

Na última jornada, decisiva para o futuro de Benfica e Barcelona na Liga dos Campeões, os encarnados vão defrontar uma formação que já está arredada das competições europeias - o Dínamo só conseguiu um ponto em cinco jornadas, num empate frente às águias na Ucrânia na jornada inaugural da competição -, o que pode jogar a favor dos pupilos de Jorge Jesus.

Já os comandados de Xavi que, teoricamente, não são favoritos para o jogo na Alemanha, podem beneficiar de alguma rotação do plantel do Bayern Munique que tem o primeiro posto do grupo assegurado.

Recorrendo à estatística, há uma curiosidade que pode fazer sorrir os benfiquistas. A única vez em que o clube da Luz chegou à penúltima jornada com 5 pontos, em 2005/06, não só se qualificou para os 'oitavos', como chegou mesmo aos quartos-de-final, onde foi, curiosamente, eliminado pelo FC Barcelona que, nessa temporada, se viria a sagrar campeão europeu.

A última jornada da 'Champions' vai ter lugar no dia 8 de dezembro.