Em França, os russos alinharam com três centrais (Osorio, Ivanovic e Rakitskiy), à frente de Lunev, os laterais Karavaev e Zhirkov, os médios centrais Wilmar Barrios e Douglas Santos e Driussi nas costas dos avançados Azmoun e Dzyuba.

No fim de semana, o Benfica penou para vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 1-0, valendo um tento do suplente Vinicius, mas o Zenit ainda fez pior, ao cair em Moscovo, face ao Lokomotiv (0-1), perdendo a liderança do campeonato russo.

No outro encontro do agrupamento, o Leipzig, que no sábado perdeu a liderança do campeonato alemão para o Bayern, ao perder por 3-1 na receção ao Schalke 04, vai tentar reforçar o primeiro posto, na receção ao Lyon, que somou em casa, perante o Nantes (0-1), o sétimo jogo sem ganhar entre ‘Ligue 1’ e ‘Champions’.

Quanto aos outros grupos, o jogo ‘grande’ tem com palco Londres, mais precisamente o Estádio do Tottenham, onde na terça-feira os vice-campeões em título, que se estrearam com um 2-2 na Grécia, com o Olympiacos, de Pedro Martins, recebem o Bayern Munique, vencedor por 3-0 na receção ao Estrela Vermelha.

O conjunto helénico desloca-se à Sérvia, no outro jogo do Grupo B, enquanto, no Grupo C, o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, viaja a Itália, para defrontar a estreante Atalanta, após o 0-3 na receção ao Manchester City, que agora recebe o Dínamo Zagreb, num jogo entre equipas que ganharam na primeira ronda.

No Grupo D, o Lokomotiv, de Éder, recebe o Atlético Madrid, de João Félix, e a Juventus, de Cristiano Ronaldo, é anfitriã do Bayer Leverkusen, enquanto no Grupo A, o PSG joga fora com o Galatasaray e o Real Madrid recebe o Club Brugge.

Na quarta-feira, as atenções centram-se em Nou Camp, onde, em jogo do Grupo F, o FC Barcelona, com o ‘The Best’ Lionel Messi em dúvida, recebe o Inter de Milão, o líder 100% vitorioso da ‘Serie A’, sob o comando de Antonio Conte.

Em Espanha, joga-se pela liderança do Grupo H, entre Valência e Ajax, ambos vencedores da primeira ronda, face respetivamente a Chelsea e Lille, que se encontram em França.

Quanto ao Grupo E, o Salzburgo, depois do impactante 6-2 ao Genk, com ‘hat-trick’ do norueguês Haaland, viaja a casa do campeão europeu Liverpool, que arrancou em falso, com um desaire por 2-0 no reduto do Nápoles, de viagem à Bélgica.