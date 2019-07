O internacional português, que neste defeso trocou os alemães do Leipzig pelo vice-campeão holandês, inaugurou o marcador aos 14 minutos, numa jogada de contra-ataque, em que apenas teve de fazer a emenda para a baliza, após defesa incompleta do guarda-redes.

Os suíços viriam a restabelecer a igualdade, aos 45+1, por intermédio de Ajeti, conseguindo a reviravolta, através de Alderete Fernandez, aos 79, que parecia ter confirmado o triunfo fora de portas.

Contudo, já sem Bruma em campo, Lammers (89) e Malen (90+3) voltaram a colocar o PSV na frente do resultado e em vantagem para a partida da segunda mão, na Suíça.

Já o Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, e com os compatriotas José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence no ‘onze’ inicial, alcançou um empate sem golos em casa do Viktoria Plzen, da República Checa.

Nos restantes jogos da primeira mão, os dinamarqueses do FC Copenhaga venceram no reduto do TN Saints, do País de Gales, por 2-0, com golos Sotiriou, aos 18 minutos, e de Skov, aos 61, de grande penalidade.

O mesmo resultado conseguiu o Dínamo de Zagreb, com Ivo Pinto de início (saiu aos 50 minutos), na deslocação à Geórgia, perante o Saburtalo, com tentos de Orsic (67) e Petkovic (78, de penálti).

Também a grande penalidade convertida pelo avançado De Vincenti, aos 42 minutos, foi suficiente para o APOEL, do Chipre, levar a melhor (1-0) no reduto dos montenegrinos do Sutjeska.

Os desafios da segunda mão realizam-se em 30 e 31 de julho, sendo que a primeira mão prossegue na quarta-feira, com mais sete encontros.