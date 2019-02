No outro jogo que hoje encerrou a primeira mão dos oitavos de final, em Gelsenkirchen, o Manchester City confirmou-se como favorito ante o Schalke 04 e mesmo a jogar com 10 contra 11 teve arte para virar uma desvantagem e ganhar por 3-2.

Os oitavos de final da 'Champions' ficam assim com o City muito bem encaminhado para a segunda mão, mas também o Atlético marca uma posição muito forte, podendo gerir a vantagem na deslocação ao terreno do crónico campeão italiano dos últimos anos.

O jogo de Madrid, no Wanda Metropolitano, foi emocionante e acabou por confirmar a 'sina' de Simeone, que desde que está no comando dos 'colchoneros' nunca perdeu com italianos.

Com Diogo Costa desastrado, Morata a ver um golo anulado (aos 70 minutos, por empurrão a Chielini) e Griezmann sem sorte (um remate à barra, aos 53), acabaram por ser os centrais uruguaios os 'heróis' da equipa da casa.

O último quarto de hora foi de pressão do Atlético e deu frutos, primeiro por Gimenez e depois por Godín.

Aos 78 minutos, após um canto, uma bola sobrou para Gímenez que rematou a contar, fazendo o 1-0. Volvidos cinco minutos, após um livre, Godín ficou com a bola no lado direito da área adversária e rematou 'enrolado', com a bola a tabelar num infeliz Cristiano Ronaldo.

Não foi, de facto, memorável o regresso do português a Madrid, ele que tantas vezes marcou ao Atlético, pelo Real. Mas viu-se o 'perfume' do seu futebol, num livre direto aos nove minutos, ou em duas ocasiões soberanas, aos 89 e 90+3, motivo para Oblak brilhar na baliza.

Vaiado assim que entrou em campo, percebeu-se que era um dos homens 'a marcar', o que bem se viu na dupla falta que sofreu aos 42 minutos.