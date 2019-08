Na ‘ressaca’ da derrota no sábado, por 2-1, em Barcelos, diante do Gil Vicente, na primeira jornada da I Liga, os ‘dragões’ recebem a formação russa, na segunda mão da terceira pré-eliminatória, uma semana depois de terem chegado ao triunfo em cima do apito final.

O livre direto de Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, permitiu que os ‘azuis e brancos’ saíssem de Krasnodar com uma vantagem mínima (1-0), bastando-lhes agora um empate para seguirem em frente na fase preliminar da ‘prova milionária’.

O conjunto orientado por Sérgio Conceição, que na última temporada chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões’, procura, assim, dar mais um passo no caminho para a fase de grupos, na qual esteve presente nas oito edições anteriores.

Caso confirme o favoritismo e, por conseguinte, a qualificação, o FC Porto já sabe que nos ‘play-offs’ da terá pela frente os turcos do Basaksehir, do central português Miguel Vieira, ou os gregos do Olympiacos, comandados pelo técnico Pedro Martins e que contam com um trio de jogadores luso: José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence.

Os vice-campeões nacionais devem voltar a apresentar o melhor ‘figurino’ frente ao Krasnodar, embora se mantenha a dúvida quanto à utilização do capitão Danilo, que falhou a deslocação a Barcelos, devido a problemas físicos, e que foi rendido – de forma surpreendente – por Bruno Costa.

Diante dos russos, também Marega deverá regressar às opções iniciais, ele que iniciou o encontro diante dos gilistas no banco de suplentes.

Já o Krasnodar é, neste momento, segundo classificado na Liga russa, quando estão jogadas cinco rondas, tendo batido por 1-0 o Rubin Kazan, no sábado, com um golo de Ivan Ignatyev.

FC Porto e Krasnodar jogam na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que será dirigida pelo italiano Marco Guida.