Algo que foge aos clubes franceses desde 1992/93, quando o Marselha conquistou a então Taça dos Clubes Campeões Europeus, contando-se ainda os desaires do mesmo Marselha, em 1990/91, do Mónaco, em 2003/04, frente ao FC Porto, do Saint-Étienne, em 1975/76, e do Reims, em 1955/56 e 1958/59.

Apesar de só ter sido presenciado pelas entidades oficiais, comunicação social e alguns elementos do clube, o feito do Bayern é grandioso, completando o ‘triplete’ com campeonato e taça, repetindo as proezas alcançadas apenas oito vezes, por Celtic (1966/67), Ajax (1971/72), PSV Eindhoven (1987/88), Manchester United (1998/99), FC Barcelona (2008/09 e 2014/15), Inter Milão (2009/10) e Bayern (2012/13).

A pandemia que assolou o mundo adiou para 2021 o Euro2020, os Jogos Olímpicos Tóquio2020 e a Copa América e fez da ‘Champions’ a mais importante competição futebolística do ano, mas também uma das mais discretas.

Os festejos, mesmo ritmados pelo emblemático ‘We are the Champions’, dos Queen, foram restritos aos jogadores e equipa técnica, depois de um jogo em que contaram apenas com o apoio da sua “bancada de suplentes”, num cenário bem distinto do vivido em 2014 pelo Real Madrid, no mesmo estádio, ou pelo Liverpool, há pouco mais de um ano, em Madrid.

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, que assistiu ao jogo acompanhado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos poucos privilegiados que escapou a este isolamento e pôde saudar os campeões, que, entre eles, celebraram e partilharam o troféu no relvado, onde o conquistaram.