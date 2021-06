A cedência do recinto durou uma semana e, segundo o JN, implicou pequenas obras de melhoramento e manutenção (pinturas e ampliação, por exemplo, da bancada de imprensa).

O Porto foi escolhido para substituir a cidade de Istambul, no seguimento das dificuldades intransponíveis de viagens dos adeptos ingleses, tendo em conta que a Turquia integra a ‘lista vermelha’ do Reino Unido, referiu a UEFA para justificar a alteração do ‘palco’ da final da ‘Champions’, motivada pelos condicionalismos inerentes à pandemia de covid-19.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões realizou-se no Estádio do Dragão, no Porto, no dia 29 de maio, com a equipa do Chelsea a ganhar por 1-0 ao Manchester City.