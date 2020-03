A equipa inglesa havia empatado o duelo (após a derrota de 1 a 0 no estádio Wanda Metropolitano) com um golo do holandês Georginio Wijnaldum antes do intervalo (44) e teve a classificação nas mãos com o golo do atacante brasileiro Roberto Firmino no início do prolongamento (94).

Mas Marcos Llorente silenciou o estádio de Anfield que teve a presença do público apesar da epidemia devido ao novo coronavírus. Álvaro Morata garantiu a classificação nos descontos (120 + 1).