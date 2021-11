“Bem-vindo de volta técnico. Julian Nagelsmann estará no banco”, refere o Bayern Munique no sítio oficial na internet, adiantando que o treinador alemão ultrapassou a infeção pelo novo coronavírus, que o afastou do jogo no Estádio da Luz, em 20 de outubro.

Julian Nagelsmann chegou a viajar para Lisboa, mas falhou o jogo da terceira jornada da ‘Champions’, em que o Bayern Munique goleou as ‘águias’ por 4-0, e um dia depois o clube revelou que o treinador tinha tido um teste com resultado positivo ao novo coronavírus.

A situação fez com que o treinador, de 34 anos, falhasse também os triunfos do Bayern para o campeonato alemão, com o Hoffenheim (4-0) e com o Union Berlin (5-2), bem como a pesada derrota que o eliminou da Taça, com o Borussia Moenchengladbach (5-0).

Bayern Munique e Benfica defrontam-se hoje, a partir das 20:00, na Allianz Arena, em Munique, em jogo da quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Os alemães lideram o grupo, com nove pontos, seguidos de Benfica, com quatro, de FC Barcelona, com três, e de Dínamo Kiev, com um.