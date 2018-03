O Real Madrid, bicampeão europeu em título e 12 vezes vencedor da prova, defronta os italianos da Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

O sorteio realizado na manhã desta sexta-feira em Nyon definiu ainda os outros dois confrontos dos quartos: o Barcelona enfrentará a Roma, enquanto o Bayern de Munique terá o Sevilla como adversário.

Real Madrid e Juventus enfrentaram-se na final da edição 2016-2017 da Liga dos Campeões, em Cardiff, que terminou com uma goleada por 4-1 do clube espanhol, triunfo que garantiu o décimo segundo troféu para a equipa de Cristiano Ronaldo.

Os dois clubes já se enfrentaram 19 vezes, com oito vitórias da 'Juve' e nove do Real Madrid, incluindo as finais da 'Champions' em 1998 e 2017.

A primeira mão será disputada a 3 ou 4 de abril, e a segunda nos dias 10 ou 11.

O sorteio dos ‘quartos’ ditou ainda um duelo inglês, entre Liverpool e Manchester City, enquanto o FC Barcelona mede forças com a Roma e o Bayern Munique com o Sevilha.

Liverpool - Manchester City

Juventus - Real Madrid

Sevilla - Bayern de Munique

FC Barcelona - AS Roma

Última atualização às 11:49