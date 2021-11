Pedro Gonçalves (30 e 39 minutos) marcou os dois primeiros golos dos 'leões' e ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 81 minutos, mas, na recarga, Pedro Porro fez o terceiro dos campeões portugueses, com Malen a reduzir para os alemães, aos 90+3.

O Sporting, que apenas tinha passado a fase de grupos em 2008/09, é segundo do Grupo C, com nove pontos, menos seis do que o líder Ajax, mais três do que o Dortmund, sobre quem tem vantagem no confronto direto. O Besiktas ainda não pontuou.