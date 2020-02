Em relação à última convocatória, a visita de segunda-feira ao Gil Vicente (vitória por 1-0), o treinador Bruno Lage trocou apenas de segundo guarda-redes, com Svilar a substituir Zlobin, e escolheu o médio David Tavares, passando de 19 para 20 convocados.

Fora das opções do técnico da equipa campeã nacional continuam os defesas André Almeida e Jardel e o médio Gabriel, que integram o boletim clínico dos ‘encarnados’.

O Benfica recebe hoje os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro, depois de ter perdido na primeira mão, na Ucrânia, por 2-1. O jogo no Estádio da Luz tem início marcado para as 20:00.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar.

- Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Nuno Tavares.

- Médios: Samaris, Taarabt, Pizzi, Chiquinho, Weigl, Florentino, Cervi, Rafa e David Tavares.

- Avançados: Seferovic, Vinícius, Jota e Dyego Souza.