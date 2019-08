O único tento da partida surgiu aos 74 minutos, com Ricardo Horta a fazer o desvio final, aproveitando uma primeira tentativa falhada de João Novais, após centro de Esgaio.

Os bracarenses partem para a segunda mão, dentro de uma semana, na Rússia, com uma vantagem, que, não sendo 'gorda', é importante, porque venceu e não sofreu golos, aquilo, aliás, que Sá Pinto tinha pedido na véspera.

Ambas as equipas vinham de ciclos intensos de jogos, os minhotos fizeram o quinto jogo em duas semanas, enquanto o Spartak Moscovo jogou na segunda-feira para o campeonato russo e tinha menos um dia de descanso do que o Braga.

Sá Pinto fez duas alterações já esperadas em relação ao 'onze' que começou com o Sporting, no domingo, na segunda jornada da I Liga (derrota por 2-1), com os regressos de Palhinha ao meio-campo e de Paulinho ao eixo atacante.