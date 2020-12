O uruguaio Darwin Nuñez e o alemão Julian Weigl estão de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de hoje com os polacos do Lech Poznan, duas semanas depois de terem tido resultados positivos ao novo coronavírus.

Os dois jogadores estão recuperados, bem como Adel Taarabt, mas o marroquino ainda não é opção para o jogo de hoje, numa lista de convocados em que entram também o lateral Nuno Tavares e o médio Pedrinho, recuperados de lesões. Em sentido oposto, Jorge Jesus fez sair Samaris, que não está inscrito na Liga Europa, o avançado Ferreyra, e o guarda-redes Svilar, que tinham feito parte da convocatória para o jogo da I Liga com o Marítimo. Do boletim clínico das ‘águias’ saiu também, além de Nuno Tavares e Pedrinho, o central Todibo, jogador emprestado pelo FC Barcelona e que está recuperado das lesões que o afetaram desde a sua chegada à Luz, sem que se tenha estreado. O Benfica recebe hoje, a partir das 20:00 no Estádio da Luz, o Lech Poznan, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, num embate em que a equipa garante o apuramento para os 16 avos de final em caso de vitória. Um empate também poderá servir ao conjunto ‘encarnado’, caso os belgas do Standard Liège não vençam os escoceses do Rangers, em Glasgow. Lista de 23 convocados: - Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite. - Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Otamendi, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e João Ferreira; - Médios: Weigl, Pizzi, Gabriel, Rafa, Cervi, Everton, Chiquinho, Pedrinho e Diogo Gonçalves. - Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram