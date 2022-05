Depois de triunfar em Londres, por 2-1, o conjunto alemão não podia ter desejado um melhor começo, já que, aos 17 minutos, viu o defesa Cresswell, do West Ham, receber ordem de expulsão, deixando os ingleses reduzidos a 10 elementos e sem argumentos para discutir o jogo.

Nove minutos depois, o colombiano Rafael Borre desfez o nulo na segunda mão e complicou ainda mais a ‘vida’ à equipa de David Moyes — também viu o vermelho direto a acabar – , que, tal como o homólogo Oliver Glasner, apostou tudo na segunda competição mais importante de clubes da UEFA, já que ambos não deverão conseguir o apuramento para a participação na prova, no próximo ano, através das ligas internas.

O internacional português Gonçalo Paciência foi opção a oito minutos do fim, por troca com o marcador do único golo do desafio.

O Leipzig, com um tento solitário de Angeliño, tinha ultrapassado em casa os escoceses (1-0), que eliminaram o Sporting de Braga nos quartos de final (0-1 e 3-1, após prolongamento), mas, hoje, num encontro dirigido pelo luso Artur Soares Dias, permitiu a reviravolta na eliminatória, num espaço de cinco minutos.

O defesa inglês James Tavernier (19), a passe de Ryan Kent, desfez o ‘nulo’ no Ibrox Stadium, abrindo caminho para o finlandês Gien Kamara (24) dilatar a vantagem e colocar o Rangers com um ‘pé’ na final.

Após o descanso, o Leipzig voltaria a empatar a eliminatória, reduzindo para 2-1, face a um golo de Nkunku (71), que de nada valeu, já que Lundstram (81) apontou o tento decisivo, momentos antes de André Silva ser aposta no lado germânico.

O Rangers é o primeiro clube escocês a chegar à final de uma grande competição europeia desde a temporada 2007/08, precisamente na época em que o conjunto de Glasgow esteve no derradeiro jogo da Liga Europa, na altura denominada Taça UEFA, o qual perdeu para os russos do Zenit São Petersburgo (2-0).

Eintracht Frankfurt e Rangers defrontam-se no dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, Espanha.