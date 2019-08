Ivo Vieira rejeitou que o adiamento tenha sido uma ‘bênção’ para o Vitória, até porque, no seu entender, a equipa "estava preparada para o desafio" e tem-se sentido bem com a elevada carga de jogos.

"É um bom hábito e um bom prenúncio ter este número de jogos. Que assim seja por muito tempo. É por isso que vamos lutar", disse.

Apesar de o calendário poder estar preenchido até ao final de agosto, com a chegada ao ‘play-off' da Liga Europa, o treinador madeirense avançou que o ‘onze' para quarta-feira vai ser escolhido com base no desempenho dos jogadores durante a semana, apesar de ter reconhecido que é importante fazer a "gestão da carga física".

"Vamos premiar em termos de desempenho e de competência. Não há jogadores para Taça da Liga, Liga Europa e campeonato. Funciono muito com as respostas que os jogadores me dão, independentemente da cor, nacionalidade e estatuto", disse.

Ao lado de Ivo Vieira, o médio Pepê, titular no jogo de Riga e autor do segundo golo, realçou que a equipa vai "entrar com o máximo de concentração e atitude" para conseguir o triunfo, tendo ainda dito que pretende fazer o maior número de jogos possível nesta época.

"Todos os jogadores para serem titulares. Eu não fujo à regra. Quero ser titular, quero jogar o maior número de minutos possível. No ano passado, não tive tantos minutos quanto esperava", lamentou.

O Vitória de Guimarães recebe o Ventspils, da Letónia, em partida agendada para as 17:00 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.