O Sporting de Braga vai defrontar os ucranianos do Futbolniy Klub Zorya Luhansk na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Os jogos vão-se disputar a 9 e 16 de agosto.

Já o Rio Ave defrontará os belgas do KAA Gent, no entanto tal embate só terá lugar se a equipa de Vila do Conde superar o Jagiellonia Bialystok na segunda pré-eliminatória, que arranca na Polónia, na quinta-feira, e encerra em Vila do Conde, em 2 de agosto.

O resultado total do sorteio:

Para chegarem à fase de grupos, os dois clubes portugueses ainda terão, depois, de ultrapassar o ‘play-off’, a 23 e 30 de agosto, este último o dia do sorteio da fase de grupos da ‘Champions’. O da Liga Europa é no dia seguinte.