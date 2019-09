Nas opções para a segunda prova da UEFA, os ‘leões’ contam com os mais recentes reforços, os avançados Fernando, Jésé Rodríguez e Boulasie.

A estes 20 inscritos, o Sporting ainda irá juntar a lista B, que inclui os futebolistas formados localmente, que deverá ser conhecida na próxima semana e que contará com o guarda-redes Diogo Sousa, Jovane Cabral ou Miguel Luís.

Na Liga Europa, o Sporting integra o Grupo D, com os holandeses do PSV Eindhoven, os noruegueses do Rosenborg e os austríacos do LASK Linz.

O Sporting deixou de contar esta semana com o treinador Marcel Keizer, numa rescisão por mútuo acordo e após a derrota em casa no sábado para o campeonato, com o Rio Ave (3-2), com Leonel Pontes, técnico dos sub-23, a assumir o comando interino da equipa.

Lista de 20 jogadores da Lista A:

Guarda-redes: Renan Ribeiro e Luís Maximiano.

Defesas: Tiago Ilori, Sebastián Coates, Luís Neto, Valentin Rosier, Jérémy Mathieu e Cristian Borja.

Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Gonzalo Plata, Wendel e Doumbia.

Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Fernando, Jésé Rodríguez, Luiz Phellype e Boulasie.