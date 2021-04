Arranca hoje em Ribeira d’Ilhas, Ericeira, a primeira etapa da Liga MEO Surf 2021, competição que atribuiu os títulos de campeões nacionais.

Liga MEO Surf 2021 – 1ª Divisão do Surf Nacional 1.ª Etapa – 9 a 11 de abril – Allianz Ericeira Pro 2.ª Etapa – 23 a 25 de abril – Allianz Figueira Pro 3.ª Etapa – por confirmar 4.ª Etapa – por confirmar 5.ª Etapa – por confirmar

A cumprir a 12.ª edição no atual formato, o Allianz Ericeira Pro contará com a presença de Teresa Bonvalot, campeã nacional em título e Vasco Ribeiro, vice-campeão. Bonvalot, tricampeã nacional e Vasco Ribeiro, quatro títulos nacionais no curriculum, vestem a licra amarela numa prova que contará com mais de 100 surfistas: 72 na competição masculina e 36 na prova feminina.

Frederico Morais, vencedor em 2020, é a ausência notada. Após a autorização excecional, no ano passado, dada pela Liga Mundial de Surf, Kikas está atualmente na Austrália integrado nas quatro etapas do Circuito Mundial (CT) que ali decorrem entre abril e maio. Ontem terminou em 9.º na prova de Newcastle, eliminado por Gabriel Medina.

Depois da Ericeira, o campeonato nacional, que contempla cinco etapas, viaja até à Figueira da Foz, em 23 a 25 de abril. Porto, Sintra e Cascais aguardam ainda datas.

Campeões Nacionais de Surf 2020: Frederico Morais e Teresa Bonvalot 2019: Miguel Blanco e Yolanda Hopkins 2018: Miguel Blanco e Camilla Kemp 2017: Vasco Ribeiro e Carolina Mendes 2016: Pedro Henrique e Carol Henrique * 2015: Frederico Morais e Teresa Bonvalot *

Ericeira e Figueira da Foz "servem de preparação antes da última qualificação [El Salvador, entre 29 de maio a 7 de junho] para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Sendo a única competição oficial na Europa confirmada até ao momento é um exercício a favor da rodagem competitiva e do sucesso do desporto português", adiantou Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas (ANS).

"São um fator determinante para o sucesso do desporto nacional na participação nos World Surfing Games", reforçou João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS).

Recorde-se que o Liga MEO Surf foi dos poucos circuitos de surf a serem realizados em 2020 — e o primeiro a nível mundial. O surf é uma modalidade individual ao ar livre sem contacto físico e considerada de baixo risco pela Direção-Geral da Saúde (DGS). No entanto, à imagem do sucedido no ano passado, a competição decorre sem público nas praias.