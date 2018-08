O Benfica venceu hoje o Sporting, por 1-0, em encontro da terceira jornada da Liga Revelação sub-23 de futebol, que ficou marcado pelo domínio do conjunto ‘leonino’ e pela eficácia ‘encarnada’.

‘Leões’ e ‘águias’ partiam para ronda três com os mesmos pontos (seis), porém, a eficácia pertenceu aos visitantes, que tiveram nos pés de Daniel dos Anjos novo triunfo, aos 48 minutos.

Com o técnico da equipa principal José Peseiro presente na bancada, os ‘leões’ conseguiram impor o ritmo que desejaram na partida nos primeiros 45 minutos, encostando os ‘encarnados’ à sua defensiva, que apenas saíam a jogar, na maior parte das vezes, em transições rápidas.

Se Elves Baldé era o elemento em evidência nos sub-23 do Sporting com as constantes investidas do lado esquerdo, o Benfica não tinha ninguém que conseguisse perturbar os defesas ‘leoninos’.

Depois de uma primeira parte sem lances de maior perigo para ambas as balizas, a equipa de José Lima até veio mais determinada dos balneários, contudo, foi o Benfica que inaugurou o marcador, ao minuto 48. As ‘águias’ souberem aproveitar a superioridade numérica no momento da jogada, que terminou com um remate cruzado de Daniel dos Santos.

Em desvantagem, o Sporting continuou em busca do tento que lhe valesse o empate, obrigando o Benfica a recuar linhas, tendo sobressaído o guarda-redes Celton Biai.