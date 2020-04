A Russian Permier League (RPL) oferece duas sugestões de calendários, que alternam nas fases de maior intensidade das oito rondas que faltam cumprir, e ambas preveem que se conclua também a Taça, decisão a cargo da União de Futebol da Rússia (UFR).

A RPL, que tem de enviar à UEFA, até 25 de maio, os seus planos para terminar a temporada, está a elaborar um projeto para a realização de jogos sem espetadores, caso se mantenha o confinamento.

A competição foi interrompida a 17 de março com data até 10 de abril, posteriormente prorrogada até 31 de maio.

O Zenit comanda com nove pontos de vantagem sobre o Lokomotiv de Moscovo e o Krasnodar, respetivamente 50-41 pontos em 22 jogos.

A RPL e a UFR trabalham em conjunto para tentar que os futebolistas estrangeiros que neste momento estão fora da Rússia possam, entretanto, voltar.

“Monitorizamos as decisões do Governo e estamos a avaliar as opções para o regresso de funcionários e jogadores dos clubes que deixaram o país. Qualquer cenário implica o cumprimento de todos os requisitos de quarentena e isolamento decretados pelas autoridades”, refere a RPL.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.