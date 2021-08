Capitaneados por José Fonte, os campeões franceses chegaram ao intervalo a perder por 3-0, com golos de Dolberg, que viria a ‘bisar’ no segundo tempo, Boudaoui e Gouiri, que converteu uma grande penalidade.

O Nice, que na primeira jornada empatou sem golos com o Reims, é orientado por Christophe Galtier, o técnico que na época passada levou o Lille à conquista do quarto título de campeão do seu historial, 10 anos depois do último.

Galtier foi substituído no comando técnico do Lille por Jocelyn Gourvennec, que estava sem clube desde 2019, depois de ter orientado pela segunda vez o Guingamp e de ter passado pelo Bordéus.