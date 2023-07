O Inter Miami oficializou hoje a chegada do campeão mundial Lionel Messi, com um vídeo do futebolista argentino a dar conta da sua ligação ao emblema norte-americano.

"Sim, rapazes. Vemo-nos em Miami", indica Messi, já vestido com a camisola rosa do Inter Miami, num vídeo divulgado pelo seu novo clube e também pelo jogador. A contratação de Messi, de 36 anos, foi detalhada pela própria Liga norte-americana de futebol (MLS), dando conta que o 'astro' argentino, sete vezes Bola de Ouro, assinou um vínculo até 2025.