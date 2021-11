O Estádio Universitário de Lisboa acolhe a estreia mundial do Rugby Tens, uma nova liga profissional de râguebi na variante de dez jogadores.

A competição, disputada por franquias, terá uma vertente masculina e feminina e é o primeiro formato competitivo de râguebi a nível mundial a ter igualdade na componente financeira (prémios e remuneração), bem como no formato de competição, datas e locais de jogo.

A etapa portuguesa do Rugby Tens Championship decorre a 27 e 28 de novembro e contará com diversas estrelas mundiais representantes de 24 países.

No torneio masculino, destaque para o sul-africano Cecil Afrika, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 e melhor marcador de sempre da África do Sul na variante de sevens e para Colinns Ingera, internacional queniano, segundo melhor marcador (271 pontos) de sempre do mundial de sevens.

Nas senhoras, a japonesa Chiharu Nakamura, capitã da seleção nipónica que esteve no Rio 2016 e internacional neozelandesa Aimee Sutorius, são as cabeças de cartaz, numa competição que conta ainda com a presença das internacionais portuguesas, Inês Marques e Mariana Marques.

Nas equipas técnicas, Pedro Neto Fernandes (Belenenses) e Pedro Leal (GD Direito) estarão ao leme de duas franquias. Pedro Neto, ex-internacional, será o treinador principal da equipa sénior feminina dos Balkan Honey Badgers.

Pedro Leal, será adjunto dos San Clemente Rhinos. Recorde-se que “Pipoca”, como é conhecido, somou 75 internacionalizações pelos lobos (esteve no Mundial de 2007), disputou 338 jogos no World Rugby Sevens Series, circuito mundial no qual marcou 100 ensaios e 1278 pontos, uma contabilidade que lhe confere a 13.ª posição no ranking dos marcadores.

San Clemente Rhinos, Balkans Honey Badgers, Serengetti Elephants e os Cape Town Wild Dogs são as franquias participantes na etapa inaugural, prova organizada pela Move Sports, com o apoio da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

Após a estreia na capital portuguesa, o circuito segue para as restantes três etapas a disputar em Paris, Cidade do Cabo e Las Vegas.