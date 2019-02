Os dois jogos de hoje da 'Champions' foram emotivos, com forte equilíbrio em Anfield Road e claro domínio catalão em França, e deram uma ocasião aos guarda-redes para brilhar, nomeadamente o português Anthony Lopes, um 'esteio' na baliza do Lyon.

Em termos de jogadores lusos, é para ele o grande destaque do dia, com Nelson Semedo regular na defesa do 'Barça' (viu amarelo) e Renato Sanches a fazer apenas os três minutos finais do campeão alemão em Liverpool.

Em Anfield Road, 'chocaram' dois dos clubes de mais palmarés na prova, ambos pentacampeões. Recearam-se mutuamente, o que influenciou um jogo a tempos tenso e com ocasiões raras para golos, embora com o Liverpool mais presente na área contrária.

Foi um belo 'duelo' tático e de níveis físicos, no relvado, com as defesas a superiorizarem-se aos ataques. As percentagens finais de posse de bola (49/51) e remates (15/9) ilustram bem isso.

Privado de Van Dijk e Lovren, Jurgen Klopp fez alinhar Matip e Fabinho na defesa, impecáveis a travar as ações ofensivas do 'onze' bávaro.

Do lado do Bayern também houve ausências e uma delas decisão de 'última hora' - Ribery foi poupado a quase todo o jogo, por ter sido pai, e só jogou os dez minutos finais.