No seu site oficial, o emblema inglês adiantou que o internacional sub-19 pela Holanda assinou um “contrato de longa duração”, embora a transferência esteja ainda dependente de autorização da FIFA.

Apesar de ter apenas 17 anos, Sepp van den Berg fez parte do plantel principal do PEC Zwolle nas últimas duas temporadas e atuou por 22 vezes no principal escalão do seu país.

O central holandês é a primeira contratação anunciada pelo Liverpool para a temporada 2019/20 e, de acordo com a imprensa britânica, deverá custar cerca de quatro milhões de libras (4,5 milhões de euros) aos ‘reds’.