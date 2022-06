Ramsay, de 18 anos, deverá ser o suplente de Trent Alexander-Arnold, habitual titular do lado direito da defesa dos 'reds', fazendo o papel até agora de Joe Gomez, defesa central de origem.

Internacional sub-21 escocês, Ramsay estreou-se pela equipa principal do Aberdeen em março de 2021, disputando 39 jogos na liga escocesa, nos quais fez nove assistências e marcou um golo.

Ramsay é a terceira contratação do Liverpool esta temporada, depois das chegadas do uruguaio Darwin Nunez, proveniente do Benfica, e do internacional jovem português Fábio Carvalho (ex-Fulham).