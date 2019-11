Os Reds apresentam uma única derrota esta época, frente ao Napoli, fora, a contar para a Liga dos Campeões. O sucesso do Liverpool e a sua invencibilidade na Premier League trazem, não só elogios, como uma sede enorme por parte de quem os defronta de fazer as manchetes no dia seguinte como o clube que finalmente dobrou a máquina de jogar futebol que é a equipa de Klopp. E se há mês propício a tal é o de dezembro, mais uma vez pela carga de jogos e viagens a que a equipa será sujeita. Se tal acontecesse, quem poderá ter mais probabilidade de derrotar este Liverpool?

Os obstáculos mais difíceis, e os jogos que poderão trazer alguma preocupação, quer pela sua intensidade, quer pela posição na ordem da lista de jogos serão estes três:

Bournemouth

Uma equipa que a jogar em casa tem uma excelente intensidade. Esta época, também no seu terreno, em sete jogos realizados tem apenas duas derrotas, às mãos de Manchester City e Wolves. Um conjunto a ter muito em conta e que tudo fará para capitalizar um jogo de tamanha dimensão. É igualmente a partida que tem lugar entre os jogos contra o Everton e RB Salzburg, onde Klopp terá a tentação de fazer descansar uma peça ou outra.

Leicester e Wolves

Que duas provas de fogo! O Campeonato do Mundo de Clubes terá mesmo que ser um passeio para o Liverpool porque, caso não seja, somando as viagens, poderá comprometer todo o mês dos Reds. Estas são duas equipas das quais nem vale apena referir o que quer que seja. O Leicester, segundo classificado, e o Wolves, quinto colocado, ambas com uma intensidade defensiva brutal, com dois dos contra-ataques mais mortíferos da liga, com jogadores com capacidade técnica muito acima da média, e treinadas por homens talhados para jogos grandes (Brendan Rodgders e Nuno Espírito Santo). O que mais poderia ir contra este Liverpool nos dois jogos logo após a competição a disputar no Qatar?

Liverpool: 11 jogos em 33 dias 30 Nov - Brighton (C) 4 Dez - Everton (C) 7 Dez - Bournemouth (F) 10 Dez - RB Salzburg (F) | Liga dos Campeões 14 Dez - Watford (C) 17 Dez - Aston Villa (F) | Taça da Liga, quartos-de-final 18 Dez - Campeonato do Mundo de Clubes, meias-finais 21 Dez - Campeonato do Mundo de Clubes, final (por confirmar) 26 Dez - Leicester (F) 29 Dez - Wolves (C) 2 Jan - Sheffield United (C)

Uma coisa é certa, se há equipa preparada para enfrentar abismal intensidade, é o Liverpool. De Klopp aos jogadores, a seriedade, entusiasmo e profissionalismo com que esta série de jogos será enfrentada, não terá precedente. Podemos estar prestes a assistir a história. Em tão decisivo período da temporada, vermos uma equipa sair invencível e imaculada num mês tão frenético será uma tarefa apenas ao alcance das melhores equipas que alguma vez jogaram o jogo. E se assim o fizer, a estrutura mental deste Liverpool passa, com toda a certeza, para níveis estratosféricos.

Esta semana na Premier League

Na 14.ª jornada da Premier League o destaque vai inteirinho para a recepção do Leicester de Ricardo Pereira ao Everton de Marco Silva. Os Toffees e o treinador português encontram-se numa posição muito delicada. Se, na verdade, estão apenas a quatro pontos do sexto lugar, é também verdade que distam os mesmos quatro pontos do Norwich e dos lugares de despromoção.

Depois de perder, em casa, na jornada passada, precisamente frente ao Norwich, Marco Silva começa a não ter muitas vidas no comando do Everton. Uma fracção grande dos adeptos já pede a sua demissão e com os próximos seis jogos de alta dificuldade - Leicester, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Leicester (Taça da Liga) e Arsenal - o treinador português poderá ver a sua vida, à frente dos azuis de Liverpool, a andar para trás, caso não comece a vencer jogos com regularidade. A começar já pelo jogo de domingo, dia 1, às 16h30.