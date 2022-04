“É com grande pesar que confirmamos que um adepto que se sentiu mal antes do jogo de ontem [quarta-feira] à noite contra o Benfica faleceu”, refere o clube na sua página oficial, enviando as condolências à família e amigos da vítima.

O Liverpool, que garantiu a passagem às meias-finais da ‘Champions’, agradece os “esforços heroicos na prestação do rápido socorro ao adepto por parte dos profissionais de saúde, e o comportamento de todos os que se encontravam nas imediações”.

O Benfica e o Liverpool empataram na quarta-feira a três golos no encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, resultado que foi insuficiente para a formação portuguesa ‘anular’ a derrota por 3-1, sofrida na Luz.