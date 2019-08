Neste encontro da terceira jornada, o defesa central camaronês Matip, aos 41 minutos, e o avançado egípcio Mohamed Salah, aos 49 e 59, ofereceram o triunfo em Anfield Road ao atual campeão europeu, que ainda viu os ‘gunners’ já perto do final reduzirem através do uruguaio Lucas Torreira (85).

Os 'reds' isolaram-se no topo da classificação, com nove pontos, mais três do que o Arsenal, que pode ser ultrapassado no domingo pelo bicampeão Manchester City ou pelo Bournmouth, que recebe a equipa de Bernardo Silva e João Cancelo, e pelo Tottenham, que joga em casa com o Newcastle.

No estádio Carrow Road, foi o Chelsea, treinado por Frank Lampard, a adiantar-se no marcador frente ao Norwich, por intermédio do avançado inglês Tammy Abraham, à passagem do minuto três, vantagem que acabou por ser quebrada instantes depois, quando Todd Cantwell (06) restabeleceu a igualdade.

O médio inglês Mason Mount, aos 17, voltou a colocar o Chelsea no comando do resultado, novamente anulado pelo ponta de lança finlandês Teemu Pukki, tornando-se no melhor marcador até ao momento ao fazer o quinto golo na competição, antes de Abraham se destacar como a figura do jogo, com o tento que ditou a vitória por 3-2, aos 68.